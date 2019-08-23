ФОТО и ВИДЕО | Перед посольством Бразилии собрались активисты

"Учитывая климатическую ситуацию и массивное вымирание животных, мы считаем необходимым осудить бразильскую власть за недостаточное вмешательство в тушение пожара в лесах Амазонии", — сказали организаторы пикета.

В Амазонских тропических лесах уже несколько недель сильный пожар. Люди со всего мира только недавно обратили на это внимание.

Основная причина более 70 тысяч очагов возгорания — халатность людей. И это только за полгода, в 2018 было почти в два раза меньше — 39 тысяч пожаров. Но многие винят в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который поощряет вырубку леса фермерами и списывает пожары на естественную для сезона жару.