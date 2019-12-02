ФОТО И ВИДЕО: Патриарх Кирилл встретился с Архиепископом Евангелическо-Лютеранской церкви Эстонии

rus.delfi.ee EST

29 ноября 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Евангелическо-Лютеранской церкви Эстонии архиепископом Урмасом Вийлмой.