02.12.2019, 18:00

ФОТО И ВИДЕО: Патриарх Кирилл встретился с Архиепископом Евангелическо-Лютеранской церкви Эстонии


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Viilma Moskvas Foto: patriarchia.ru

29 ноября 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Евангелическо-Лютеранской церкви Эстонии архиепископом Урмасом Вийлмой.

Во встрече также приняли участие епископ западного и северного регионов ЭЕЛЦ Тиит Салумяэ, Чрезвычайный и Полномочный посол Эстонcкой Республики в Российской Федерации Маргус Лайдре.

Со стороны Русской Православной Церкви участвовали заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков), секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), сотрудник ОВЦС Ф.В. Чэмпион.

Более подробная информация на сайте Патриархии.

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