ФОТО и ВИДЕО | Падения и скорая помощь: из-за ледяного дождя на улицах почти невозможно устоять на ногах

Как сообщила горуправа, сегодня в Таллинне ожидается ледяной дождь, из-за которого дорожные условия существенно ухудшатся, несмотря на противогололедную обработку дорог. Условия могут быстро меняться, поэтому на дорогах нужно быть особенно внимательными.

”В данный момент температура воздуха -4 градуса, но идет дождь — все это значит, что дорожные условия могут измениться буквально за минуты, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Хотя дороги обработаны противогололедными средствами, местами все же может быть скользко, также очень скользкий ледяной слой может быстро образоваться и на тротуарах и пешеходно-велосипедных дорожках. Водителям стоит выбирать подходящую скорость и сохранять увеличенную дистанцию. Кроме того, стоит запастись временем, начинать движение медленно, чтобы привыкнуть к дорожным условиям”.

Вице-мэр призывает быть внимательными также пешеходов и велосипедистов. Например, в середине дня улицы Старого города были уже очень скользкими.

Завтра ожидается улучшение погоды.

Сразу несколько читателей прислали свои фото и видео, снятые у дома, из окна офиса и просто по пути на работу. На всех - качество льда, которому позавидовал бы дворец спорта Тондираба и отсутствие каких бы то ни было "противоскользящих" средств на дорогах и тротуарах.



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Обледеневшие ступени пешеходного перехода. Не ходите по ним Фото: читатель RusDelfi