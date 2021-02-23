ФОТО и ВИДЕО | Падения и скорая помощь: из-за ледяного дождя на улицах почти невозможно устоять на ногах(60)
На улицах столицы людям трудно устоять на ногах. Такая ситуация может сохраняться еще целые сутки.
На улицах столицы людям трудно устоять на ногах. Такая ситуация может сохраняться еще целые сутки.
Как сообщила горуправа, сегодня в Таллинне ожидается ледяной дождь, из-за которого дорожные условия существенно ухудшатся, несмотря на противогололедную обработку дорог. Условия могут быстро меняться, поэтому на дорогах нужно быть особенно внимательными.
”В данный момент температура воздуха -4 градуса, но идет дождь — все это значит, что дорожные условия могут измениться буквально за минуты, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Хотя дороги обработаны противогололедными средствами, местами все же может быть скользко, также очень скользкий ледяной слой может быстро образоваться и на тротуарах и пешеходно-велосипедных дорожках. Водителям стоит выбирать подходящую скорость и сохранять увеличенную дистанцию. Кроме того, стоит запастись временем, начинать движение медленно, чтобы привыкнуть к дорожным условиям”.
Вице-мэр призывает быть внимательными также пешеходов и велосипедистов. Например, в середине дня улицы Старого города были уже очень скользкими.
Завтра ожидается улучшение погоды.
Сразу несколько читателей прислали свои фото и видео, снятые у дома, из окна офиса и просто по пути на работу. На всех - качество льда, которому позавидовал бы дворец спорта Тондираба и отсутствие каких бы то ни было "противоскользящих" средств на дорогах и тротуарах.
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