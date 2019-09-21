21.09.2019, 17:10

ФОТО и ВИДЕО: Ответственные граждане очистили Пярнуский пляж от мусора


rus.delfi.ee
EST

Сегодня в рамках инициированной жителями Эстонии крупнейшей гражданской акции в истории — Всемирного дня чистоты — добровольцы убрали мусор на пляже Пярну.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: