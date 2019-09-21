ФОТО и ВИДЕО: Ответственные граждане очистили Пярнуский пляж от мусора

Сегодня в рамках инициированной жителями Эстонии крупнейшей гражданской акции в истории — Всемирного дня чистоты — добровольцы убрали мусор на пляже Пярну.
Сегодня в рамках инициированной жителями Эстонии крупнейшей гражданской акции в истории — Всемирного дня чистоты — добровольцы убрали мусор на пляже Пярну.
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