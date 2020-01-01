ФОТО И ВИДЕО | Островитяне холода не боятся! На Сааремаа встретили первый день года традиционным купанием в море

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Uue aasta karsumm Orissaares 2020 1 jaanuar Foto: Irina Mägi

В этом году в Ориссааре на Сааремаа уже седьмой год подряд 1 января встретили прыжками в ледяную морскую воду.