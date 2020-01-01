01.01.2020, 19:51

ФОТО И ВИДЕО | Островитяне холода не боятся! На Сааремаа встретили первый день года традиционным купанием в море


EST
Uue aasta karsumm Orissaares 2020 1 jaanuar
Uue aasta karsumm Orissaares 2020 1 jaanuarFoto: Irina Mägi

В этом году в Ориссааре на Сааремаа уже седьмой год подряд 1 января встретили прыжками в ледяную морскую воду.

Читайте также: