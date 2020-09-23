23.09.2020, 12:07

ФОТО и ВИДЕО: Оппозиция выдвигает вотум недоверия Мартину Хельме

 (2)
EST 2

Сегодня в 11:20 председатель Партии реформ Кая Каллас представила заявление о выдвижении вотума недоверия министру финансов Мартину Хельме из-за договора с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan.


В 12 часов в Рийгикогу начался инфочас, на котором, помимо прочего, оппозиция будет задавать вопросы о скандальном договоре. Смотрите прямую трансляцию!

В 14 часов заявление будет передано парламенту на рассмотрение.

Мартин Хельме постоянно оскорбляет и принижает различные группы общества и отказывается отвечать на вопросы журналистов. Поэтому мы считаем, что у нас нет причин доверять Мартину Хельме на его посту”, — сказала Каллас.

Читайте также: