ФОТО и ВИДЕО: Оппозиция выдвигает вотум недоверия Мартину Хельме

В 12 часов в Рийгикогу начался инфочас, на котором, помимо прочего, оппозиция будет задавать вопросы о скандальном договоре. Смотрите прямую трансляцию!

В 14 часов заявление будет передано парламенту на рассмотрение.

”Мартин Хельме постоянно оскорбляет и принижает различные группы общества и отказывается отвечать на вопросы журналистов. Поэтому мы считаем, что у нас нет причин доверять Мартину Хельме на его посту”, — сказала Каллас.