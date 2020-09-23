ФОТО и ВИДЕО: Оппозиция выдвигает вотум недоверия Мартину Хельме

В 12 часов в Рийгикогу начался инфочас, на котором, помимо прочего, оппозиция будет задавать вопросы о скандальном договоре. Смотрите прямую трансляцию!

В 14 часов заявление будет передано парламенту на рассмотрение.

”Мартин Хельме постоянно оскорбляет и принижает различные группы общества и отказывается отвечать на вопросы журналистов. Поэтому мы считаем, что у нас нет причин доверять Мартину Хельме на его посту”, — сказала Каллас.

Социал-демократы поддержат вотум недоверия министру Мартину Хельме

Парламентская фракция Социал-демократической партии сегодня поддержит заявление о выражении недоверия министру финансов Мартину Хельме. Социал-демократы считают, что Мартин Хельме не может продолжать работу на посту министра, поскольку он неоднократно публично врал, вел себя неуважительно, нанес серьезный вред интересам Эстонии и поставил под угрозу безопасность страны.

”Министр Мартин Хельме регулярно лжет, отдает предпочтение своим и не соблюдает принципы прозрачного управления государством. Стиль управления, базирующийся на оказании услуг и получении ответных услуг, не только неприемлем для Эстонии, но и незаконен. Теперь премьер-министр Юри Ратас должен решить, является ли Эстония по-прежнему правовым государством, или же любой член правительства может заниматься самоуправством и Мартин Хельме достоин работы в правительстве”, — сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

В СМИ появилась дополнительная информация в связи с договором, заключенным с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Из нее следует, что Мартин Хельме, когда устраивал тендер и рассылал документы по трем бюро, уже знал, что два бюро отзовут свои кандидатуры и тендер выиграет Freeh.

„Мы получили еще одно подтверждение того, что 3 миллиона евро налогоплательщиков были просто подыграны одному конкретному адвокатскому бюро. Тендер провели формально, чтобы оформить уже заключенную ранее сделку. Если проанализировать, например, действия министра финансов по тендерам в Силах обороны, то прослеживается четкий почерк: деньги нужно направлять друзьям и друзьям друзей. И сейчас нужно предотвратить нарушение правил проведения намного более крупного тендера”, — отметила заместитель председателя Социал-демократической партии и председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк.