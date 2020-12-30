ФОТО И ВИДЕО | Оппозиция представила к законопроекту о референдуме 9300 поправок

Председатель Партии реформ Кая Каллас передала сегодня в конституционную комиссию Рийгикогу 3500 поправок к законопроекту о референдуме.

Вторая представленная в парламенте оппозиционная партия — Социал-демократическая — дигитально подала 5800 поправок.

Оппозиция призывает правящую коалицию отказаться от референдума на тему брака и отозвать из Рийгикогу проект решения о проведении референдума.

”Наша четкая задача — не допустить проведения референдума, против которого, по недавним данным социологического опроса Turu-Uuringute AS, выступают 58 процентов жителей Эстонии. Социал-демократы предлагают коалиции отказаться от дальнейшего производства в Рийгикогу проекта решения о проведении референдума. Но для того, чтобы референдум точно не состоялся, мы представим к проекту тысячи поправок. Наша цель — не тратить время парламента впустую на рассмотрение наших поправок, а сорвать план, призванный расколоть народ и в и так тяжелое время создать в обществе дополнительное напряжение”, — сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

По словам Саара, обструкция — это один из рабочих инструментов оппозиции, который можно применять в судьбоносные для страны моменты ради спасения общества.

”Срыв референдума подарит подавляющему большинству жителей Эстонии душевный покой и позволит всем нам сосредоточиться на решении действительно важных для общества проблем. Не стоит забывать, что борьба с пандемией в ближайшие месяцы войдет в решающую фазу. Так что сейчас раскалывать общество особенно недопустимо”, — отметил Саар.

Он также сказал, что референдум сопровождался бы массированной пропагандистской кампанией по разжиганию ненависти и нетерпимости по отношению к меньшинствам, и это причинило бы боль тысячам и тысячам человек.

”Благодарю всех, кто пришел социал-демократам на помощь в составлении поправок и кого мотивировало желание не допустить этот референдум. Люди с ноября присылали нам свои вопросы, из которых очень многие вошли в число наших поправок”, — подчеркнул Индрек Саар.