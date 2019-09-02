ФОТО И ВИДЕО | Они впервые заступили в Эмари на охрану воздушной границы Балтии

Командующий вооруженными силами Эстонии генерал-майор Мартин Херем вручил британским летчикам медали и поблагодарил их за службу. Он также поприветствовал чешских военных, которым предстоит четыре месяца провести в Эстонии.

Представители ВВС Чехии будут использовать базирующиеся в Чаславе истребители JAS-39 Gripen.

В церемонии передачи вахты участвовали министр обороны Эстонии Юри Луйк и его чешский коллега Любомир Метнар.

Летчики Чехии уже три раза участвовали в охране воздушного пространства Балтии, но в Эстонию прибыли впервые.