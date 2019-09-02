ФОТО И ВИДЕО | Они впервые заступили в Эмари на охрану воздушной границы Балтии(1)
Сегодня на военно-воздушной базе НАТО в Эмари прошла церемония передачи летчиками Великобритании охраны воздушного пространства стран Балтии военным Чехии, которые впервые будут участвовать в этой миссии с эстонского аэродрома.
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