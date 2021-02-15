ФОТО и ВИДЕО | Окровавленный дедушка с поднятыми руками и плач ребенка. Лихулаский стрелок смотрел записи с камер видеонаблюдения без особых эмоций

Прокурор Гарди Андрерсон зачитала обвинительную речь в адрес Микка Таррасте. Таррасте предъявлено обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обращении с боеприпасами. По этим пунктам мужчина свою вину сегодня в суде признал, однако не согласился с обвинениями о сокрытии преступлений и попытке скрыться с места происшествия.

На заседании были обнародованы записи звонков в Центр тревоги, записи переговоров полиции и сотрудников Центра тревоги, а также 13 записей с нагрудных и бортовых камер. На одной из записей было видно, как из автомобиля ”Жигули”, по которому Таррасте открыл огонь, вышел окровавленный пожилой мужчина с поднятыми руками. На другой записи запечатлены реанимационные мероприятия пожилой женщины, находившейся в автомобиле. На фоне в это время слышится детский плач. Сам Таррасте, как сообщил из зала суда репортер Delfi, наблюдал за записями без особых эмоций.

На предварительном заседании суд принял в производство все гражданские иски потерпевших на общую сумму около 350 000 евро. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство защиты о допросе трех свидетелей. Всего планируется заслушать 26 свидетелей.

Судебные заседания будут открытыми. Планируется 14 заседаний.

Согласно обвинению, вечером 6 июня 32-летний Микк в состоянии алкогольного опьянения вез в своем легковом автомобиле огнестрельное оружие, нарушая закон об оружии, и устроил аварию на автозаправке недалеко от Лихула. Затем он скрылся с места происшествия и с целью сокрытия совершенных нарушений выстрелил в последовавшего за ним мотоциклиста и два легковых автомобиля, в которых в общей сложности находилось девять человек. В результате мотоциклист скончался, остальные люди не пострадали.

После этого обвиняемый пошел пешком по шоссе Тууди-Раудтеэ к своему хутору и несколько раз выстрели в сторону ”Жигули”, ехавшего по дороге навстречу. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, пострадал. Двое находившихся на заднем сиденье детей получили опасные для жизни повреждения. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, скончалась. Обвиняемый продолжал стрелять в сторону прибывшей на место скорой, остановившегося к тому моменту ”Жигули” и приехавших родственников пострадавших, а также полиции.