ФОТО и ВИДЕО | Официально! Раймонд Кальюлайд вступает в Социал-демократическую партию

По этому поводу была созвана пресс-конференция. Лидер социал-демократов Индрек Саар отметил, что Кальюлайд — человек, который держит свое слово (когда Центристская партия сформировала правительство с EKRE, Кальюлайд покинул ряды центристов).

На возможное присоединение к соцдемам Кальюлайд намекал и ранее, поэтому полной неожиданностью новость не стала. В кулуарах говорят, что Кальюлайд уже задумывается о следующих местных выборах, которые пройдут через два года и на которых он мог бы баллотироваться в начале партийного списка.