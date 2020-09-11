ФОТО и ВИДЕО | Обвиняемый в убийстве и изнасиловании молодой человек предстал перед судом

Полиции сразу стало понять, что произошло убийство, так как тело Мильви было в следах насилия. Судя по обвинению, Лепла убил Мильви мучительным способом. Вдобавок 27-летний Лепла изнасиловал 61-летнюю Милви.

Так как заседание было полностью закрытым, прокуратура не смогла подробнее рассказать о деле. Но можно вспомнить события этого февраля, которые привели к ужасному убийству.

"Труп женщины с признаками насилия был найден в перелеске недалеко от ее места жительства", — писал Delfi 13 февраля. "По предварительной информации, мужчина и женщина знали друг друга и накануне вечером у женщины дома совместно распивали алкоголь. Каков был дальнейший ход событий и что привело к таким трагическим последствиям предстоит выяснить в ходе расследования возбужденного уголовного дела", — сказал начальник Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.

Журналист Delfi побывал в деревне Паллика. Он сказал, что навскидку в деревне живет несколько десятков человек. Дороги плохие, но дома кажутся ухоженными.

Местные рассказали, что Мильви действительно выпивала, но жила нормально. Долгов у нее было и не производила впечатление человека, нуждающегося в помощи. Что касается предполагаемого убийцы, то, по словам местных, у него имеется психическое отклонение. Но подтверждения этой информации нет. Мужчина переехал сюда совсем недавно и какие отношения связывали его с 61-летней женщиной, неизвестно.