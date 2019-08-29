ФОТО И ВИДЕО | Обустройство восточной границы выйдет значительно дешевле. "Там же не нужно ездить на грузовиках"

Он добавил, что в обновленном проекте решено отказаться от ограды, отпугивающей животных, и песочной полосы, а дорога для патрулирования на части отрезков будет позволять движение не на джипах, а на более легком транспорте. "Строительство инфраструктуры имеет очень большое значение — от этого зависит оборудование системы слежения. Для финансирования систем слежения мы хотим максимально использовать средства Европейского союза”, — сказал Хельме.
Mарт Хельме добавил, что условием эффективного использования на границе техники является своевременность. ”Мы сможем установить технику для слежения — например, камеры, дроны и системы определения дронов — тогда, когда будет готова инфраструктура. Строительство пограничной инфраструктуры, ограждения и дорог займет несколько лет. Отложив закупку техники для слежения на конец строительства, мы получим возможность в будущем приобрести более современные технологии”, — пояснил министр.
"В 2014 году граница была совершенно запущена, очень поучительным было строительство опытного участка. По границе не надо ездить на грузовиках, хватит ATV или UTV. Новая информация сделала возможной новую калькуляцию", — приводит Delfi слова министра, сказанные на пресс-конференции.
Департамент полиции и погранохраны объявил госзаказ на строительство 23,5-километрового отрезка границы. Строительство начнется от пункта на стыке границ Эстонии, Латвии и России. В условия тендера будут внесены изменения, вытекающие из сегодняшних решений правительства. Результаты тендера станут известны в конце года.
На сегодня из выделенных 79,9 миллиона евро использовано 24,4 миллиона. На эти средства в период с 2016 по 2019 год, помимо прочего, были установлены три наблюдательные позиции на реке Нарва, приобретены пограничные буи для Чудского озера, спроектирована сухопутная граница и построены пробные ее участки.
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