ФОТО И ВИДЕО | Обустройство восточной границы выйдет значительно дешевле. "Там же не нужно ездить на грузовиках"

Также правительство на основании представленных сегодня решений решило запланировать 12 миллионов евро дополнительных средств на строительство сухопутной границы, в дополнение к выделенным ранее 79,9 миллиона. Согласно новым подсчетам, строительство границы обойдется в 130,5 миллиона евро, что на 57,5 миллиона меньше запланированного ранее.

"Правительство приняло сегодня единодушное решение отстроить восточную границу в соответствии с представленным сегодня на кабинетном заседании проектом и начать строительство уже в первой половине будущего года. Такую возможность дает нам объявленный в январе этого года госзаказ, который предусматривает строительство 23,5-километрового отрезка границы в Выруском уезде", — сказал премьер-министр Юри Ратас. Он добавил, что план, представленный Министерством внутренних дел и Департаментом полиции и погранохраны, предполагает строительство надежной границы, которая позволяет выявлять все попытки нарушения и быстро на них реагировать. "Новый план основан на уточненных расчетах и потребностях, но это не означает уступок в качестве или надежности. Мы делаем упор на эффективность и уместность", — добавил Ратас.

”Правительство приняло решение в пользу такого варианта, который хоть и дешевле запланированного ранее, но столь же эффективен и позволяет использовать на следующих этапах строительства границы современные технологические решения”, — заявил министр внутренних дел Март Хельме.