ФОТО И ВИДЕО | Обустройство восточной границы выйдет дешевле. "Там же не нужно ездить на грузовиках"

"Новый план основывается на уточненных расчетах и более четких потребностях, но это не значит послаблений в качестве границы или вопросах безопасности", – прокомментировал альтернативный вариант строительства восточной границы премьер-министр Юри Ратас.

По словам Марта Хельме, новый план не предусматривает строительство ограждения от животных, создание песчаной насыпи, а вместо дороги для патрулирования на внедорожнике на некоторых отрезках будет построен путь для патрулирования на легкой технике.

"В 2014 году граница была совершенно запущена, очень поучительным было строительство опытного участка. По границе не надо ездить на грузовиках, хватит ATV или UTV. Новая информация сделала возможной новую калькуляцию", - приводит Delfi слова министра, сказанные на пресс-конференции.

Согласно новым подсчетам стоимость восточной границы обойдется в 130,5 млн евро, то есть на 57,5 млн меньше, чем планировалось ранее.