15.07.2019, 18:30

ФОТО и ВИДЕО | Обещанная компенсация от Нолана: на бесплатный концерт на Певческом поле пришли тысячи людей

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rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в 18 часов на Певческом поле в Таллинне начался Большой концерт музыки к кинофильмам, которую исполняют звезды эстонской эстрады.

С небольшой речью выступил старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн, а затем отправился смотреть концерт среди публики. Ведущий ведет концерт на двух языках.

Как сообщалось ранее, в сопровождении Всеэстонского молодежного симфонического оркестра киноклассику исполнят Уку Сувисте, Койт Тооме, Отть Лепланд и Лийзи Койксон. Прозвучат песни из кинофильмов “Три мушкетера”, “Пираты Карибского моря”, “Робин Гуд”, картин о Джеймсе Бонде, “Дон Жуан в Таллинне” и многих других.

Foto: Egert Pärna


Foto: Egert Pärna


Lugeja foto


Lugeja foto


Lugeja foto
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