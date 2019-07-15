ФОТО и ВИДЕО | Обещанная компенсация от Нолана: на бесплатный концерт на Певческом поле пришли тысячи людей

С небольшой речью выступил старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн, а затем отправился смотреть концерт среди публики. Ведущий ведет концерт на двух языках.

Как сообщалось ранее, в сопровождении Всеэстонского молодежного симфонического оркестра киноклассику исполнят Уку Сувисте, Койт Тооме, Отть Лепланд и Лийзи Койксон. Прозвучат песни из кинофильмов “Три мушкетера”, “Пираты Карибского моря”, “Робин Гуд”, картин о Джеймсе Бонде, “Дон Жуан в Таллинне” и многих других.

Foto: Egert Pärna





Foto: Egert Pärna





Lugeja foto





Lugeja foto



