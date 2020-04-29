ФОТО и ВИДЕО | Нужно ли во время занятий спортом носить маску? Ведомства отвечают на важные вопросы

О ситуации рассказали руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, командир Кайтселийта, бригадный генерал Рихо Юхтеги и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по экономическому развитию Вильяр Луби. Основными темами стали текущая ситуация и тестирование, роль Кайтселийта в управлении коронавирусным кризисом и меры поддержки предпринимательства.

Вайкнеметс отметил, что сейчас разрабатываются подробные инструкции по проведению досуга и занятиям спортом на открытом воздухе. ”Самое важное: если вы чувствуете себя больными, то оставайтесь дома”, — призвал он. Также по его словам, следует помнить и об инкубационном периоде и бессимптомном течении болезни. ”Поэтому нам нужно продумать социальную дистанцию. Правило 2+2 — это для обычных условий. Когда мы занимаемся спортом, то и дышим более интенсивно, а следовательно распространяем возможные частицы вируса на более дальнее расстояние”, — пояснил представитель ведомства. Что касается различных видов борьбы, то их следует отложить до лучших времен. Если это неизбежно, заниматься следует только с одним партнером. Вайкнеметс добавил, что носить маску во время занятий спортом не надо, так она затрудняет приток кислорода, а вот требования гигиены соблюдать стоит.

”Безработица по-прежнему растет, но медленнее, чем мы предполагали. Порядка 1700 человек в последнюю неделю. Сейчас безработица составляет 7,4%. Во время последнего кризиса самый высокий показатель был зафиксирован в 2010 году и составил 19,5%”, - сообщил в свою очередь Вильяр Луби.

”Конечно же, в первую очередь пострадал туризм, а также малые предприятия, у которых не было буфера, чтобы пережить несколько месяца”, — отметил он и добавил, что малые предприятия могут ходатайствовать о пособии через EAS.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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