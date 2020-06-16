ФОТО и ВИДЕО: Ночью в центре Таллинна подожгли два автомобиля

Сообщение в центр тревоги поступило в 02:05. К 02:33 возгорание было ликвидировано.



По словам жительницы соседнего дома, которая видела все из окна, это был поджог. ”Они пришли со стороны улицы Вылви, выбежали из-за домов. Очень быстро. Они были вдвоем. Кинули что-то горящее под одну машину, потом под вторую”, — рассказала она Delfi. После этого, по ее словам, молодые люди убежали в стороны спортхолла ”Калев”.

"Они действовали очень быстро. Похоже, это было запланировано”, — отметила она.

Расследованием инцидента займется полиция.