16.06.2020, 10:30

ФОТО и ВИДЕО: Ночью в центре Таллинна подожгли два автомобиля

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Сегодня ночью на улице Келдримяэ в Таллинне загорелись две легковые машины.

Сообщение в центр тревоги поступило в 02:05. К 02:33 возгорание было ликвидировано.

По словам жительницы соседнего дома, которая видела все из окна, это был поджог. ”Они пришли со стороны улицы Вылви, выбежали из-за домов. Очень быстро. Они были вдвоем. Кинули что-то горящее под одну машину, потом под вторую”, — рассказала она Delfi. После этого, по ее словам, молодые люди убежали в стороны спортхолла ”Калев”.

"Они действовали очень быстро. Похоже, это было запланировано”, — отметила она.

Расследованием инцидента займется полиция.

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