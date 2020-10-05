ФОТО И ВИДЕО | Нескучная осень в зоопарке: показаны новый вид гекконов и крокодилья охота. Впереди - новые интересные мероприятия

В начале октября установилась мягкая осенняя погода. И нанду — птицы родом из Южной Америки, не умеющие летать — шебуршат в загоне пожелтевшей листвой. Шимпанзе еще сами просятся на улицу и не боятся легкой прохлады. Посреди недели экспозицию амурских леопардов заполонила стая чирикающих желтоголовых корольков. Поползни, лазоревки и большие синицы там же активно трапезничали.

В зоопарк поступают поклажи с тыквами, а вместе с ними — сюрпризы и для людей, и для зверей. Мыши — барбарийские полосатые и малоазиатские иглистые — полакомились тыквой с соцветиями подсолнечника, в которых уже созрели семена. В четверг же сотрудники зоопарка обнаружили на дне одного воза подарочный пакет с большим шоколадом. Его, сопровождая добрыми пожеланиями, прислали в зоопарк Ану, Андрус и Андер! Сотрудники зоопарка говорят им огромное спасибо! В воскресенье, 4 октября, по всему миру праздновался День сотрудника зоопарка, вот и работники Таллиннского по такому случаю позволили себе полакомиться.

Иглистые мыши Таллиннский зоопарк

Уже в эту субботу начинается октябрьская серия мероприятий — рассказы сотрудников зоопарка о жителях ”Альпинария”. В полдень будут представлять диких козлов, горных баранов и, если повезет, то и снежного барса. На прошлой неделе самку ирбиса Дели запустили в экспозицию; в последнее время она — весьма игривая и не считает нужным этого скрывать от посетителей зоопарка.

В Доме толстокожих на экспозиции рептилий представлен новый вид — дневной геккон фельзума Стандинга. Этот эндемик юго-западной части Мадагаскара и один из самых крупных видов дневных гекконов занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Причиной тому — торговля домашними животными и исчезновение мест обитания.

Дневной геккон фельзума Стандинга Таллиннский зоопарк

На уходящей неделе разнообразили рацион хищников. По совету международного координатора видов пришлось скормить европейского бизона и такина хищникам. Для последних это — не только трапеза, но и впечатления. Белые медведи, отгоняя ворон, отведали сердца, печень и легкие парнокопытных. Кошачьим же и полосатым гиенам помимо мяса достались еще и мохнатые ошметки. Животные обнюхивали, скребли и таскали куски кожи, да и вообще относились к ним так, словно самостоятельно поймали крупную добычу. Гребнистому крокодилу Ванамеэсу (рус. Дедуля) предоставили возможность поохотиться на суповую курицу, подвешенную на удочку.