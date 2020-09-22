ФОТО и ВИДЕО | Напоминание о борьбе с незаконной оккупацией. В Батарейной тюрьме отметили День сопротивления

«В День сопротивления чтим память членов правительства Эстонии, которые рискуя жизнью объявили о независимости, когда немецкие войска покинули Таллинн, а советские еще не успели его занять в сентябре 1944 года. В соответствии с международным правом, правительство Отто Тиефа было легитимным. Эстония не вошла добровольно в состав СССР, а была им оккупирована. Время от времени мы должны разъяснять это и международной общественности, поэтому этот день важен», - сказал старший научный сотрудник Эстонского института исторической памяти, доктор исторических наук Пеэтер Каазик.

Во дворе Батарейной тюрьмы с речью выступил министр юстиции Райво Аэг и командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем. Ансамбль исполнил песни лесных братьев.

В зале выставки тюрьмы об истории вооруженного сопротивления оккупации рассказали исследователи истории лесных братьев, принимавшие участие в раскопках тайных лесных бункеров и мест захоронения, Мартин Адреллер и Пеэтер Каазик.

Через Батарейную тюрьму прошли в годы советского террора тысячи политических заключенных, среди которых были члены различных организаций сопротивления и им сочувствующие граждане.

С 22 по 26 сентября на площади Свободы в Таллинне будет открыта выставка ”Пришел ”освободитель””, составленная Эстонским институтом исторической памяти в сотрудничестве с Национальной библиотекой. Выставка рассказывает при помощи исторических документов и пропагандистских плакатов об абсурдном конфликте советской официальной пропаганды с реальностью: Красная армия совершила множество жестоких преступлений против безоружного населения. Выставка в электронном виде доступна на русском языке здесь.

В День сопротивления Эстония благодарит и вспоминает всех граждан, которые словом и делом оказывали сопротивление оккупационному режиму, защищая независимость и свободу страны. Многие из них лишились в ходе массовых репрессий жизни, свободы или здоровья. День сопротивления связан с решением о созыве правительства Отто Тиефа в сентябре 1944 года, когда немецкие войска отступали, а советские только продвигались по территории Эстонии. 22 сентября 1944 г. соединения Красной армии заняли Таллинн. Сине-черно-белый флаг был сорван с башни Длинный герман и заменен на красный. Это событие обозначило начало нового активного периода сопротивления. Создания правительства Тиефа обозначило, что Эстония является независимой республикой, которая незаконного ре-оккупирована коммунистическим СССР. Сопротивление продолжалось в разных формах и с разной интенсивностью вплоть до восстановления независимости Эстонии в 1991 г.