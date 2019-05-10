ФОТО и ВИДЕО: Напавшие на Индрека Таранда принесли ему извинения в суде

Мужчины извинились перед Индреком Тарандом и сожалели о содеянном. Меэлис Оса сказал, что применил физическую силу напрасно, и пообещал, что такого больше не случится.

Индрек Таранд ответил мужчинам, что у него нет причин не прощать их. После этого мужчины пожали друг другу руки и помирились. Но все-таки Таранд пообещал, что с организаторами демонстраций, распространителями ложных утверждений примирения не будет.

После этого прокуратура ходатайствовала о прекращении уголовного производства в связи с примирением потерпевшего и обвиняемых. По оценке прокурора, в использовании примирителя не было необходимости, хотя закон не позволяет утвердить примирение, не привлекая примирителя.

Как представители Таранда, так и адвокаты обвиняемых считают, что привлечение примирителя нецелесообразно, потому что соглашение уже достигнуто.

Но все-таки суд направит Таранда и обвиняемых на примирительное производство, то есть все же привлекут и примирителя, потому что суд должен применять закон и не может сам утвердить примирение.

Когда примиритель передаст материалы прокурору, суд сможет утвердить примирение.

Таранд подарил мужчинам книгу "Fontes iuris Romani: Rooma õiguse allikate kogumik" ("Сборник источников римского права").

Перед домом суда также проходила демонстрация, где протестующие выражали мнение, что на скамье подсудимых сегодня были не те люди.