ФОТО И ВИДЕО | Нападение на детей в Выхма: местные знали о проблемах с психическим здоровьем женщины уже давно

Мужчина, живущий в соседнем подъезде и оказавший мальчикам после нападения первую помощь рассказывает, что у одного пострадавшего была глубокая рана щеки, а второму удар ножа пришелся в коленку. По всей видимости, женщина использовала большой кухонный нож или резак. Один из мальчиков, по словам очевидца, уже терял сознание, но, к счастью, быстро приехала скорая помощь и отвезла детей в больницу.

По информации соседа, после операции жизни детей ничего не угрожает.

Горазды на проказы

Живущая в доме напротив пожилая женщина рассказала, как мальчики вчера себя развлекали: стучались в случайно выбранные окна первого этажа дома.

"Провоцировали, но ведь мальчики обычно озорные, все такое делали", - берёт сторону мальчиков женщина. По ее словам, дети к окнам Райли не подходили. Наверное, зашли в подъезд и там продолжили стучаться.

При этом нужно отметить, что нет полной уверенности в том, что в окна стучались те же самые дети, которые позже пострадали от ножа Райли.

Молодая мама, живущая в другом доме, вспоминает, как мальчики безобразничали на клумбах, а в ответ на замечания грубили.

"Оба же со справками"

Райли напала с ножом на детей у своей квартиры - номер 48. Проживающая в квартире напротив женщина говорит, что мальчики ходили в гости к живущей на верхнем этаже девочке, носились по коридору туда-сюда.

По ее словам, Райли живет вдвоем с мужчиной - Иваром. Мужчина родом из Выхма, он уже в школьные годы был немного не в себе, утверждает соседка. А вообще пара была тихая, никогда с ними хлопот не было.

Немолодой мужчина из соседнего подъезда сообщил корреспонденту Delfi, что у обоих жильцов 48-й квартиры есть проблемы с душевным здоровьем. Но Ивар вроде молодец, работает в Rimi на сборе тележек.

"У обоих же есть справки", - говорит и наш самый первый собеседник, намекая на психические отклонения Райли и ее мужчины. Сосед уверен, что Райли признают невменяемой, в тюрьму не отправят, и она по-прежнему будет жить в этом доме.

Из разговоров с соседями выяснилось, что в семье пострадавших мальчиков растет еще один ребенок - 6-летний братик.