ФОТО и ВИДЕО | Нанятый Мартином Хельме скандальный адвокат встретился с генпрокурором

Генпрокурор Андрес Пармас сказал Delfi, что заключение с адвокатским бюро Freeh, Sporkin & Sullivan соглашения о конфиденциальности не означает, что бюро получает доступ к уголовному делу.
”Совершенно исключено, чтобы третья сторона — будь то отдельный эксперт или нанятое в другом государство юридическое бюро — получила доступ к материалам уголовного дела”, — сказал Пармас. Соглашение с Фри означает, что решение о том, предоставлять информацию или нет, остается за прокурором, расследующим отмывание средств. Задачей адвокатского бюро является выяснить, может ли Эстония получить какую-то часть штрафов, которые Swedbank или Danske pank могли бы заплатить правительству США. Однако, по словам Пармаса, Фри не может участвовать в уголовном деле в Эстонии. ”Этим занимаемся мы сами. С американскими правоохранительными органами общаемся по этому вопросу также сами и напрямую”, — отметил он.
Сам Фри и представители бюро комментировать содержание встречи не стали.
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