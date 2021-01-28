ФОТО и ВИДЕО | Налоговая уничтожила разом почти 10 млн контарбандных сигарет

Конфискованные сигареты перемалываются и затем отдаются в качестве горючих материалов различным предприятиям.

В основном контрабандные сигареты поступают их стран, где они стоят очень дешево: Россия, Украина, Беларусь и Турция. Если 10 млн таких сигарет попадет на рынок, то государство не получит около полумиллиона евро налогов.