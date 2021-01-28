28.01.2021, 21:30
ФОТО и ВИДЕО | Налоговая уничтожила разом почти 10 млн контарбандных сигарет
Налогово-таможенный департамент уничтожил 9,6 млн контрабандных сигарет. Однако это всего лишь часть контрабанды — в прошлом году было конфисковано почти 24 млн контрабандных сигарет.
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