ФОТО И ВИДЕО: На улице Мустамяэ теэ в Кристийне осуществляется ремонт дорожного полотна
По заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна в районе Кристийне проводятся работы по ремонту дорожного покрытия улицы Мустамяэ теэ на отрезке между Кадака теэ и улицей Эндла. Движение по улице во время ремонтных работ разрешено, однако просят соблюдать временные схемы движения и приносят извинения за возможные неудобства.
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