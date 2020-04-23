ФОТО И ВИДЕО: На улице Мустамяэ теэ в Кристийне осуществляется ремонт дорожного полотна

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, речь идет о довольно загруженном участке дорожной сети. ”По Мустамяэ теэ передвигается много и общественного транспорта, и автомобилей, с годами в дорожном полотне наблюдаются повреждения, износ и колейность, которые сейчас ремонтируются, и в результате мы получим гладкую и ровную дорогу. Работы по асфальтированию в рамках ремонта продолжатся до конца следующей недели”, — отметил Рийбе.

Ремонтные работы на улице Мустамяэ теэ проводятся методом фрезирования и асфальтирования.

Фото: управа Кристийне





Фото: управа Кристийне





Фото: управа Кристийне

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.