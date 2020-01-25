25.01.2020, 20:14

ФОТО и ВИДЕО | На Ратушной площади открылся Солнечный лабиринт из елок

 (1)
EST

В Таллинне на Ратушной площади открылся Солнечный лабиринт из елок.

С большой рождественской ели на Ратушной площади убрали украшения и вокруг нее устаноили небольшие елки, украшавшие до этого улицы Старого города.

Читайте также: