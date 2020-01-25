ФОТО и ВИДЕО | На Ратушной площади открылся Солнечный лабиринт из елок

В Таллинне на Ратушной площади открылся Солнечный лабиринт из елок.
С большой рождественской ели на Ратушной площади убрали украшения и вокруг нее устаноили небольшие елки, украшавшие до этого улицы Старого города.
В Таллинне на Ратушной площади открылся Солнечный лабиринт из елок.
С большой рождественской ели на Ратушной площади убрали украшения и вокруг нее устаноили небольшие елки, украшавшие до этого улицы Старого города.
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