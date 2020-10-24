24.10.2020, 13:22

ФОТО и ВИДЕО | На площади Вабадузе нигерийцы провели акцию протеста


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В субботу утром в Таллинне на площади Вабадузе собралась уроженцы Нигерии, чтобы выразить протест против полицейского насилия на родине.

Живущие в Эстонии нигерийцы были вынуждены выйти на улицу из-за событий в крупнейшем городе Лагосе, где армия открыла огонь по протестующим.

Там по меньшей мере 69 человек погибли в ходе беспорядков во время акций протеста против насилия со стороны полиции. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря президента страны.


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