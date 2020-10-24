ФОТО и ВИДЕО | На площади Вабадузе нигерийцы провели акцию протеста

Живущие в Эстонии нигерийцы были вынуждены выйти на улицу из-за событий в крупнейшем городе Лагосе, где армия открыла огонь по протестующим.

Там по меньшей мере 69 человек погибли в ходе беспорядков во время акций протеста против насилия со стороны полиции. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря президента страны.

