17.05.2020, 20:52
ФОТО И ВИДЕО | На Певческом поле прошел необычный концерт Иво Линна — публика смотрела его из машин!
В воскресенье на Таллиннском Певческом поле прошел концерт, который с помощью онлайн-трансляции привлек на сцену тысячи хоровых певцов, которые исполнили песню Ало Матийсена "Isamaa ilu hoieldes" под руководством дирижера Аарне Салувеэра. За этим последовал концерт Иво Линна.
Кроме того зрители прибыли на концерт на машинах и наслаждались им, не выходя из оттуда. Таким образом, были соблюдены все правила безопасности!
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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