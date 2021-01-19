ФОТО И ВИДЕО | На коалиционных переговорах обсуждали окружающую среду, энергетику, здравоохранение. Что обещают новые союзники?

Вечером на пресс-конференции представители делегаций подвели итоги переговоров.

Председатель Партии реформ Кая Каллас отметила, что важным вопросом природоохраны является лесное хозяйство. Она констатировала, что программа развития лесного хозяйства забуксовала. Государство может уменьшить вырубку государственных лесов, что RMK (Центр управления государственными лесами) в своей деятельности должен взвешивать природные, социальные и экономические последствия.

Было заявлено, что правящий союз ускорит переход на возобновляемые источники энергии, прекратит дополнительные инвестиции в фоссильные ресурсы. Продолжатся работы по морским ветряным паркам.

В этом смысле болевой точкой остается Ида-Вирумаа, где нужно создать новую социально-экономическую модель и новую промышленность. Для этого будут использованы специальные фонды.

Майлис Репс также отметила, что уход из сланцевой энергетики ставит вопрос — какие альтернативы будут предложены региону Ида-Вирумаа. Представитель Центристской партии дала понять, что под вопрос поставлено решение правительства о финансировании строительства нового завода по производству масла.

В сфере здравоохранения было выделено психическое здоровье людей, необходимость обеспечения доступности психиатрической помощи, в том числе и для молодежи. В планах новой коалиции проведение реформы системы здравоохранения, чтобы люди могли бы получать более качественную помощь.

Каллас отметила также важность института семейного примирителя, который также связан с психическим здоровьем детей. Он должна защитить интересы детей в ходе семейных ссор.

Говоря о пенсиях, Каллас отметила, что этот вопрос связан с деньгами и будет обсуждаться позже.

В заключении у Каллас спросили, может ли Майлис Репс стать министром, несмотря на недавний скандал с использованием служебного автомобиля? Каллас ответила, что о министерских портфелях стороны еще не говорили.