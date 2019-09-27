ФОТО и ВИДЕО | Молодежное движение обещает продолжить пятничные демонстрации, пока Эстония не зашевелится

Прошедшая сегодня перед зданием Рийгикогу демонстрация вдобавок стала четвертой большой демонстрацией, и присутствовало примерно двести человек, но, по словам Антон, этого далеко не достаточно.

Fridays for Future, по заверению Антон, уже сейчас кое-чего добилось, потому что изменения климата стали важной темой в прессе, а также в обществе. Но ни одного конкретного шага под его влиянием до сих пор еще не сделано.

Демонстрации продолжатся до тех пор, пока не реализуют план действий по уменьшению вклада Эстонии в глобальное потепление.

Молодежное движение против изменений климата также начали атаковать, на что, по словам Антон, стараются отвечать образованием людей и разъяснительной работой. В то же время она признала, что ложной информации распространяется много и борьба против нее изнурительна.

На утверждения, будто молодежь пытаются использовать, Антон ответила, что это точно не соответствует действительности, потому что движение базируется на полностью добровольной работе и за ним не стоит ни одна партия или организация.