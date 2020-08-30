ФОТО И ВИДЕО | Министры иностранных дел Эстонии и Финляндии считают, что границы следует держать открытыми

"Эстония заинтересована в том, чтобы у нас сохранялась максимальная свобода передвижения с Финляндией, — отметил Рейнсалу перед встречей. — Обсудим в качестве самого важного вопроса влияние коронавирусных ограничений на передвижение между Эстонией и Финляндией и в целом внутри Европы. Важно искать для воспрепятствования вирусу такие возможности, чтобы не нужно было закрывать внутренние границы".

Рейнсалу подчеркнул на пресс-конференции, что между Эстонией и Финляндией отношения во время коронакризиса были очень хорошими.

"Особенные связи между нашими странами уникальным образом даже усилились", — отметил Рейнсалу.

Министр иностранных дел Эстонии сказал, что уже до коронакризиса были запущены некоторые проекты, которые на самом деле также помогли легче пережить кризис в контексте международных отношений — например, соединение коммерческих регистров и трансграничное применение обмена данными дигитальных рецептов.

Оба министра придерживаются мнения, что границы следует держать открытыми так долго, как только можно, принимая для этого новые меры — например, есть мысль усилить тестирование в узловых пунктах.

Договорились, что созовут двустороннюю комиссию, которая будет искать возможности для повышения безопасности и надежности и постоянно следить за ситуацией.

Рейнсалу подчеркнул, что министру иностранных дел Финляндии были объяснены факты о случаях коронавируса в Эстонии: очаги есть в некоторых уездах и в очень конкретных районах, Департамент здоровья успевает следить за заражениями и во многих административных единицах число случаев по-прежнему 0.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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