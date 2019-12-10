10.12.2019, 11:48

ФОТО и ВИДЕО | Министр сельской жизни Арво Аллер вступил в должность

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”Я уверен, что министр Арво Аллер сможет обеспечить как профессиональное развитие своей сферы, так и спокойную рабочую атмосферу в министерстве”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Нового министра назначила сегодня в должность по предложению премьер-министра президент Керсти Кальюлайд.

Аллер является членом EKRE из Ида-Вирумаа.

Кандидат на должность канцлера министерства еще не найден.

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