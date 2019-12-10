ФОТО и ВИДЕО | Министр сельской жизни Арво Аллер вступил в должность

rus.delfi.ee EST 3

”Я уверен, что министр Арво Аллер сможет обеспечить как профессиональное развитие своей сферы, так и спокойную рабочую атмосферу в министерстве”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.