ФОТО и ВИДЕО | Министр сельской жизни Арво Аллер вступил в должность

”Я уверен, что министр Арво Аллер сможет обеспечить как профессиональное развитие своей сферы, так и спокойную рабочую атмосферу в министерстве”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.
Нового министра назначила сегодня в должность по предложению премьер-министра президент Керсти Кальюлайд.
Аллер является членом EKRE из Ида-Вирумаа.
Кандидат на должность канцлера министерства еще не найден.
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