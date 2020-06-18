ФОТО И ВИДЕО | Мерике Юрило и Танель Кийк пояснили, почему гендиректор Департамента здоровья покидает свой пост

Министр отметил, что к ситуации, когда в доверительных отношениях появилась трещина, привело нагромождение за проследние два-три месяца множества отдельных мелочей, многочисленные споры и разногласия. При этом, как сказал министр, ни одно из них нельзя назвать "переломным". В конкретные детали он вдаваться не пожелал.

"Мы неоднократно встречались с руководством Департамента здоровья и договорились: для того, чтобы сфера здравоохранения могла бы двигаться в доверительной атмосфере дальше, не оглядываясь назад, самым разумным было бы Мерике Юрило уйти. Я благодарю ее за проделанную работу", - сказал Кийк.

"Надеюсь, что она взвесит возможность продолжения в будущем работы в сфере здравоохранения. Скромная просьба к общественности: не делать далекоидущие выводы из ситуации, в которой мы сейчас находимся", - добавил министр.

Юрило подтвердила, что после обсуждения тем, которые вызывали разногласия между правительством и департаментом, на прошлой неделе пришло понимание необходимости такого шага.

"Благодарю всех за сотрудничество, всех, кто отлично проявил себя в ходе этого кризиса. Я попросила освободить меня от должности, потому что мне как руководителю трудно эффективно делать свою работу, когда я узнаю из прессы о недоверии и многих других вещах. С Танелем как министром в самом деле было очень хорошее сотрудничество".



