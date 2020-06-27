ФОТО и ВИДЕО | Мажорские выходки подозреваемого в совершении ДТП на Лаагна теэ: оружие, романтика криминального мира, гонки и нападения

Полиция подозревает, что героем видео, в котором мужчина стреляет в пустоту из окна машины на фоне "качающего" русского рэпа, является Иса Халилов.

Тот же человек, который 20 июня на Лаагна теэ на внедорожнике с номерным знаком 999 ISA совершил смертельную аварию. Погибли два человека, троих доставили в больницу. После аварии полиция обнаружила в машине три предмета, похожих на оружие. По первоначальным данным, это пневматика.

Kuldne relv ja 999 ISA Foto: Sotsiaalmeedia

Оружие, гламур, красивые девушки, дорогие авто и боевая стойка с демонстрацией кулаков — именно так позировал на фото и видео Халилов.

На одном из фото он держит в руках тот самый номерной знак 999 ISA. Фотография сделана на фоне мужской компании в кафе. В другой руке Иса Халилов держит золотой пистолет. Ему вообще нравятся дорогие вещи, например от Emporio Armani.



Неизвестно, чем занимался 20-летний Иса Халилов. Он не работал и не учился. Учебу он прервал, находясь в основной школе. Это может означать, что у него вообще отсутствует основное образование, либо таковое имеется, но дальше он учиться не пошел.

Судя по фотографиям, он вел красивую жизнь, но они не дают представления о том, чем Халилов занимался. На фото машины и спорт. На фото он позирует, как боксер.

Однако знаменитым спортсменам имя Исы Халилова ничего не говорит. "Может быть он просто любитель", — предполагает эстонский тайбоксер Маркко Мойсар.

Отец Танрверди Халилов отдал в 12-летнем возрасте Ису на спортивную секцию, но туда он ходил недолго.

Халилов не участвовал ни в каких соревнованиях. Тренер Кевин Ренно несколько лет назад давал уроки таского бокса в спортзале Sparta. Одна из фотографий Халилова сделана в этом спортзале. ”Я его совсем не помню”, — отмечает при этом Ренно.

Kaklusvõistlus Number 1 Fight Show Foto: Sotsiaalmeedia

Однако хорошо известно о боях Халилова за пределами ринга. Впервые он привлекался к ответственности, когда был несовершеннолетним, — напал на своего знакомого. Дело закрыли по соглашению сторон. Однако подобное повторилось прошлой весной, когда он на 18-летнего молодого человека, с которым ранее учился в школе. Халилов нанес ему удар ногой в лицо.