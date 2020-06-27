ФОТО и ВИДЕО | Мажорские выходки подозреваемого в совершении ДТП на Лаагна теэ: оружие, романтика криминального мира, гонки и нападения

Трагическая авария, которая произошла неделю назад на Лаагна теэ, унесла жизни двух человек. Предполагаемый виновник аварии — 20-летний Иса Халилов, который гнал на BMW со скоростью 200 км/ч. Он вел гламурную жизнь: вечеринки, гонки и оружие. При этом пытался выглядеть как гангстер.
Полиция подозревает, что героем видео, в котором мужчина стреляет в пустоту из окна машины на фоне "качающего" русского рэпа, является Иса Халилов.
Тот же человек, который 20 июня на Лаагна теэ на внедорожнике с номерным знаком 999 ISA совершил смертельную аварию. Погибли два человека, троих доставили в больницу. После аварии полиция обнаружила в машине три предмета, похожих на оружие. По первоначальным данным, это пневматика.
Оружие, гламур, красивые девушки, дорогие авто и боевая стойка с демонстрацией кулаков — именно так позировал на фото и видео Халилов.
На одном из фото он держит в руках тот самый номерной знак 999 ISA. Фотография сделана на фоне мужской компании в кафе. В другой руке Иса Халилов держит золотой пистолет. Ему вообще нравятся дорогие вещи, например от Emporio Armani.
Неизвестно, чем занимался 20-летний Иса Халилов. Он не работал и не учился. Учебу он прервал, находясь в основной школе. Это может означать, что у него вообще отсутствует основное образование, либо таковое имеется, но дальше он учиться не пошел. Судя по фотографиям, он вел красивую жизнь, но они не дают представления о том, чем Халилов занимался. На фото машины и спорт. На фото он позирует, как боксер.
Однако знаменитым спортсменам имя Исы Халилова ничего не говорит. "Может быть он просто любитель", — предполагает эстонский тайбоксер Маркко Мойсар.
Отец Танрверди Халилов отдал в 12-летнем возрасте Ису на спортивную секцию, но туда он ходил недолго.
Халилов не участвовал ни в каких соревнованиях. Тренер Кевин Ренно несколько лет назад давал уроки таского бокса в спортзале Sparta. Одна из фотографий Халилова сделана в этом спортзале. ”Я его совсем не помню”, — отмечает при этом Ренно.
Однако хорошо известно о боях Халилова за пределами ринга. Впервые он привлекался к ответственности, когда был несовершеннолетним, — напал на своего знакомого. Дело закрыли по соглашению сторон. Однако подобное повторилось прошлой весной, когда он на 18-летнего молодого человека, с которым ранее учился в школе. Халилов нанес ему удар ногой в лицо.
У Исы Халилова нет прав на управление транспортным средством. В 14 лет полиция первый раз поймала его за вождением без прав. Однако в соцсетях десятки фото и видео, на которых он отмечен.
В течение месяца "бумер" с номерным знаком 999 ISA, еще до того, как стал участником смертельной аварии на Лаагна теэ, совершил как минимум три нарушения ПДД.
5 июня было зафиксировано нарушение правила обгона. 9 июня BMW 999 ISA проехал со скоростью 78 км/ч на участке, где максимально разрешенная скорость 50 км/ч. 18 июня на шоссе Таллинн-Нарва полиция остановила эту машину из-за превышения скорости. Там, где максимально разрешенная скорость была 90 км/ч, водитель мчался 182 км/ч. Во всех этих случаях за рулем BMW был не Иса Халилов. Первые два нарушения совершил один человек, а третье — другой.
Фото с летней вечеринки в Яхтенном порту. Стол на одной из яхт уставлен бутылками шампанского и водки. Рустам Мустафаев позируют с Халиловым. Мустафаев тоже любит быструю езду. В 2015 году в качестве наказания ему назначили выполнение общественных работ (15 часов). Его поймали около Певческого поля, где он ехал со скоростью 107 км/ч (максимально разрешенная там 50 км/ч) и поворачивал налево через двойную сплошную. У Мустафаева тоже нет прав на вождение автомобилем, их отобрали еще ранее за нарушения.
Иса Халилов называет молодого человека Шерифа-Турана Гайибла, проживающего в Тарту, своим братом. Он тоже систематически садился за руль, не имея водительских прав.
В 2013 году отец Исы Танрверди Халилов был осужден за произвол, совершенный двумя годами ранее. Он отвез жертву в лес Мяннику и потребовал вернуть 50 000 евро. Халилов старший угрожал жертве оставить ее там навсегда, если деньги не будут возвращены в течение дня. При этом Танрверди Халилов отобрал у человека сумку с документами и сказал, что в полицию не стоит обращаться. Однако после этого он отвез человека домой.
На следующий день Халилов старший вновь позвонил жертве, угрожая убийством и требуя 50 000 евро. После этого он приехал к жертве и грозился отрезать голову. Также он угрожал и родственникам жертвы.
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