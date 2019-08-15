ФОТО И ВИДЕО | Март и Мартин Хельме попытались прекратить трудовые отношения с главой эстонской полиции. Тот говорит о подделке подписи и намерен продолжить работу

"Я говорил с обоими (Мартом Хельме и Эльмаром Вахером). Ясно то, что коммуникация между министром и главой PPA могла бы быть лучше", сказал Ратас и добавил, что встречался сегодня и с Вахером.
По словам премьера, у него нет информации о том, какие нарушения на своем посту он мог бы совершить.
Газета Eesti Ekspress написала, что истинная причина отстранения Вахера от должности может скрываться в связанном с Ханнесом Руммом инциденте. А именно, входящий в социал-демократическую партию Румм попался в нетрезвом виде за рулем, и Яак Мадисон подозревает, что к тому, что это дело замяли, был причастен Эльмар Вахер. С 2011 по 2016 год Румм был руководителем представительства Европейской комиссии в Эстонии, затем работал советником в МИДе. С 2005 по 2007 год был депутатом Таллиннского горсобрания, а с 2007 по 2011 год являлся депутатом Рийгикогу.
Пресс-конференция Вахера
Вахер отметил, что политики партии, входящей в правительственную коалицию, вынуждают его уйти со своего поста, и повторил уже известную из его комментария информацию.
Мартин Хельме не пояснил полицейскому, в чем состоит "потеря доверия". Вахер предположил, что это возможно связано со случаем с Руммо. Однако заверил, что никак с этим инцидентом связан не был, узнал о нем лишь позже.
Вахер повторил сказанное в вышеприведенном комментарии, что глава МВД не имеет права его увольнять, поэтому завтра директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) выйдет не работу.
К тому же на одном из переданных ему документов нет подписи канцлера МВД Лаури Лугна. Вернее, подпись есть, но Лугна утверждает, что он бумагу не подписывал. По всей видимости, подпись канцлера подделали.
"Для продолжения работы в должности мне требуется доверие государства", — сказал Вахер, имея в виду, что недоверия со стороны главы МВД для его отстранения от работы недостаточно.
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