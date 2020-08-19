ФОТО И ВИДЕО | Майлис Репс: в любом случае мы постараемся избежать полного перевода учебных заведений на дистанционное обучение

Министр образования и науки поблагодарила учеников, учителей, молодежных работников и родителей за то, что этой необычной весной они отлично справились. ”Если за необычной весной последует необычная осень, то очень многое будет зависеть от нас самих, — сказала министр Майлис Репс. — В любом случае мы постараемся избежать полного перевода образовательных учреждений на дистанционное обучение, и если возникнет необходимость реорганизовать работу, то это будет касаться в первую очередь зданий, учреждений или регионов”.

Учебным заведениям вместе с содержателем следует продумать, как сократить риски распространения вируса, учитывая то, что для учащихся 1-6 классов и детей, нуждающихся в дополнительной поддержке, и которым дистанционное обучение не подходит, следует как можно дольше сохранять возможности для контактного обучения. Критическое значение имеет сокращение контактов. Мероприятия рекомендуется организовать таким образом, чтобы люди могли соблюдать дистанцию и по возможности находились в небольших группах. Зарубежные поездки и международные мероприятия рекомендуется отложить.

Министр отметила, что весной удалось перевести страну на дистанционное обучение благодаря заблаговременно заложенному фундаменту — цифровой компетенции учащихся, доступности цифровых устройств, инфраструктуры, учебных материалов. Цифровые учебные материалы приобретают все большую важность, сейчас в бесплатном доступе находится более 200 учебников для основной школы. Помимо этого будут продолжать развивать цифровые решения для обучения эстонскому языку. Также появились новые учебники для детей, обучающихся по упрощенной программе. Электронные курсы пользуются все большей популярностью.

Весенняя волна подтвердила, насколько привлечение ученых важно для того, чтобы лучше понимать кризис и смягчить его последствия. Государство выделило на НИОКР, связанные с вирусом, порядка 10 миллионов евро. Помимо этого, Таллиннский университет проводит исследование, задача которого заключается в анализе того, как школы, учителя, ученики и родители справились с дистанционным обучением во время чрезвычайной ситуации. Также вскоре будет представлено приложение для отслеживания коронавируса www.hoia.me.