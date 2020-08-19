19.08.2020, 11:07

ФОТО И ВИДЕО | Майлис Репс: в любом случае мы постараемся избежать полного перевода учебных заведений на дистанционное обучение

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Министр Майлис Репс сказала, что новый учебный год начнется по возможности как обычно, однако в условиях распространения коронавируса превентивные меры по прежнему чрезвычайно важны. Цифровая революция стала частью школьной жизни, и в образовательных учреждениях следует сохранять и развивать возможности дистанционного обучения в течение всего учебного года. Учебные заведения должны быть готовы к тому, чтобы изменить форму обучения в случае, если риск заражения будет расти.

Министр образования и науки поблагодарила учеников, учителей, молодежных работников и родителей за то, что этой необычной весной они отлично справились. ”Если за необычной весной последует необычная осень, то очень многое будет зависеть от нас самих, — сказала министр Майлис Репс. — В любом случае мы постараемся избежать полного перевода образовательных учреждений на дистанционное обучение, и если возникнет необходимость реорганизовать работу, то это будет касаться в первую очередь зданий, учреждений или регионов”.

Учебным заведениям вместе с содержателем следует продумать, как сократить риски распространения вируса, учитывая то, что для учащихся 1-6 классов и детей, нуждающихся в дополнительной поддержке, и которым дистанционное обучение не подходит, следует как можно дольше сохранять возможности для контактного обучения. Критическое значение имеет сокращение контактов. Мероприятия рекомендуется организовать таким образом, чтобы люди могли соблюдать дистанцию и по возможности находились в небольших группах. Зарубежные поездки и международные мероприятия рекомендуется отложить.

Министр отметила, что весной удалось перевести страну на дистанционное обучение благодаря заблаговременно заложенному фундаменту — цифровой компетенции учащихся, доступности цифровых устройств, инфраструктуры, учебных материалов. Цифровые учебные материалы приобретают все большую важность, сейчас в бесплатном доступе находится более 200 учебников для основной школы. Помимо этого будут продолжать развивать цифровые решения для обучения эстонскому языку. Также появились новые учебники для детей, обучающихся по упрощенной программе. Электронные курсы пользуются все большей популярностью.

Весенняя волна подтвердила, насколько привлечение ученых важно для того, чтобы лучше понимать кризис и смягчить его последствия. Государство выделило на НИОКР, связанные с вирусом, порядка 10 миллионов евро. Помимо этого, Таллиннский университет проводит исследование, задача которого заключается в анализе того, как школы, учителя, ученики и родители справились с дистанционным обучением во время чрезвычайной ситуации. Также вскоре будет представлено приложение для отслеживания коронавируса www.hoia.me.

В профессиональном образовании разрабатывается система микростепеней. Задача заключается в том, чтобы составить короткие учебные модули, которые сосредоточены на конкретных навыках и после окончания которых учащийся получит диплом и возможность пойти работать. Навыки будут приниматься в расчет при дальнейшем обучении и прохождении более длительных уровневых учебных программ. Начинание будет опробовано в областях, где проблемы с рабочей силой выражены сильнее всего: металлопромышленность и строительство.

Прочие важные темы

На реализацию стратегических задач будет выделено полмиллиарда евро. В подведомственных министерству областях скоро будут готовы четыре программы по развитию на срок 2021-2035 гг. Для достижения целей, заявленных в программах развития, запланированы средства структурных фондов в размере до полумиллиарда евро.

Растет популярность профессии учителя. В этом году на педагогические специальности Таллиннского и Тартуского университетов было подано рекордное число заявок — 3879, то есть на 500 заявок больше, чем год назад. В системе образования Эстонии профессиональность учителей и высокое качество обучения базируется на ответственности и автономии. Учителя пользуются большой свободой выбора, в том числе относительно учебных материалов и принципов оценивания.

Государство поддерживает развитие языковой технологии. Возможности языковой технологии позволяют быстро донести информацию на нескольких языках до всех жителей Эстонии. Ситуация с COVID-19 еще раз подтвердила такую необходимость. Программное обеспечение для машинного перевода будет готова к концу следующего года и с его помощью можно будет быстро переводить веб-страницы, разные типы документов и объемные тексты. Машинный перевод будет производиться с разных языков: эстонский-английский-эстонский, эстонский-русский-эстонский, эстонский-немецкий-эстонский. К программному обеспечению машинного перевода будет добавлена также речевая технология, которая позволит автоматически записывать и переводить устную речь. При помощи языковой технологии все больше устройств смогут общаться с людьми на эстонском языке.

Также будет улучшена доступность эстоноязычной информации для 90 тысяч человек с проблемами слуха и 1500 глухих. К осени следующего года будет готова программа для автоматического добавления эстоноязычных субтитров для телепередач.

Особое внимание будет уделено изучению эстонского языка в основной школе. Проект, направленный на усиление преподавания эстонского языка в детских садах, будет расширен и на младшие классы. Речь идет о проекте, который уже в течение двух лет успешно работает в детских садах Таллинна и Ида-Вирумаа. В рамках проекта в русскоязычных детских садах и группах появились десятки дополнительных учителей эстонского языка. Следующий этап — создание для учащихся младших классов основной школы возможности к концу третьего класса овладеть эстонским языком на уровень А2 и обеспечить развитие каждого ребенка в многоязычной среде.

Выпускники основных школ получат возможность при желании сдавать вместо выпускного экзамена по эстонскому языку как второму на уровень В1 экзамен на уровень В2. Новая возможность поддержит мотивацию учащихся и поможет избежать дублирование экзаменов.

Новый рекорд: 20,2% людей в возрасте 25-64 лет участвуют в обучении. Особенно популярны бесплатные курсы, предназначенные в первую очередь для работающих взрослых людей, не имеющих профессиональной подготовки, или же их навыки устарели. Осенью почти 2000 учащихся смогут принять участие в курсах, которые впервые пройдут при высших учебных заведениях. До конца года до 50 000 человек смогут принять участие в бесплатных международных веб-курсах.

Изменения в сфере управления министерства. С 1 августа к работе приступил Департамент по делам образования и молодежи, образованный на основе четырех учреждений. Объединение учреждений позволит сделать работу между сферами ответственности министерства более слаженной и избежать дублирования. С 1 августа вместо Языковой инспекции работает Языковой департамент.

Учебный год в цифрах

В Эстонии — 614 детских садов, в том числе 131 дошкольное учреждение, работающее при школе. Почти 94% детей в возрасте от 4 до 6 лет принимает участие в дошкольном образовании.

В 530 общеобразовательных школах Эстонии согласно прогнозу приступит к учебе почти 155 000 учеников, из них 14 200 — первоклассники.

В профессиональных училищах учится почти 24 000 человек. Уровневое профессиональное образование предалагают 32 училища и 5 прикладных высших учебных заведений.

В преддверии нового учебного года в Эстонии 15 843 учителей в общеобразовательных школах, 1963 преподаватель училищ и 7887 воспитателей дошкольных учреждений.

В 2019/2020 учебном году всего было 45 178 студентов, из них 5528 — иностранные студенты. Высшее образование можно получить в 18 учебных заведениях, в т.ч. в 6 общественно-правовых университетах, 1 частном университете, 7 государственных и 4 частных прикладных учебных заведениях.

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