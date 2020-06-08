ФОТО и ВИДЕО | Лихулаского стрелка взяли под стражу на два месяца

По мнению суда, ходатайство об аресте было оправдано, поскольку существует риск того, что Таррасте может совершить новые преступления.

Адвокат Рюнно Роосмаа и сам обвиняемый не оспаривали решение суда об аресте.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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