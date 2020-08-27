ФОТО И ВИДЕО | Коронавирус в Ида-Вирумаа: жители не боятся, но улицы Йыхви опустели

Распространение коронавирусной инфекции в Ида-Вирумаа, судя по статистике, набирает обороты. В регионе уже более 70 зараженных. Корреспондент RusDelfi отправился в Йыхви, чтобы все увидеть своими глазами и спросить жителей. что они сами думают о сложившейся ситуации.
Людей на улицах мало даже с учетом рабочего дня. Однако примерно половина редких прохожих в масках. У идущей навстречу семьи и вовсе интересный вариант — один ребенок в маске, второй — нет.
То же самое и с водителями автобусов — в маске каждый второй. однако правило "вторых дверей" работает — зайти в автобус сейчас можно только через среднюю или заднюю двери. чтобы не контактировать с водителем. На самом же автовокзале люди держатся небольшими группами. Причем каждая соблюдает дистанцию относительно соседей.
В магазинах днем совсем пусто — то ли из-за разгара рабочего дня, то ли из-за разгара пандемии. В любом случае, с соблюдением дистанции проблем нет.
В поликлинике принимаются достаточно жесткие меры. В регистратуре выдаются маски, просят обработать руки. Далее в коридоре стоит целый блок-пост из сотрудников больницы — пропускают только по одному, без сопровождающих. Больного просят обработать руки, а тех, кто пришел вместе с ним, просят подождать на улице. Даже стулья перемотаны специальными лентами через один — хотя в больнице и так немноголюдно.
После разговора с несколькими прохожими создается впечатление, что сами люди не верят в коронавирус и его угрозу. Видимо, устали уже бояться.
Сергей Иванов, руководитель детского футбольного клуба, заболевания не боится и знает, что делать в случае, если все-таки будет поставлен такой диагноз.
""Просто делаю то, о чем пишут и писали - дезинфицирующие средства, избегание близких контактов в общественных местах. Такое количество заболевших в городе не критично, но заставляет задуматься многих."
Владислав Наумов, предприниматель:
"Не боюсь. Но опасаюсь. Моя работа связана с интернетом, поэтому я более спокоен. Но когда идешь, например, в магазин, приходится соблюдать рекомендации - руки обработать. лишний раз пропустить кого-то, дистанцию соблюдать. Количество заболевших, в принципе, не критичное. Заболели, в основном, шахтеры, учителя и их родственники. Медицина и полиция сработали оперативно, все это ограничили. Так что переживать не стоит".
Владимир Робохов, безработный:
"Я его [коронавирус] не боюсь и не хочу ничего делать. Меры профилактики соблюдаю. Ем чеснок".
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
Вы только посмотрите, в кого превратилась жена Сердюкова
Прослушка телефона: главные признаки
"Бархатный сезон" и Covid: куда могут поехать отдохнуть россияне
Татьяна Пельтцер в молодости обладала утонченной красотой: фото