ФОТО И ВИДЕО | Коронавирус в Ида-Вирумаа: жители не боятся, но улицы Йыхви опустели

Людей на улицах мало даже с учетом рабочего дня. Однако примерно половина редких прохожих в масках. У идущей навстречу семьи и вовсе интересный вариант — один ребенок в маске, второй — нет.

Dmitri Fedotkin

Dmitri Fedotkin

Dmitri Fedotkin

То же самое и с водителями автобусов — в маске каждый второй. однако правило "вторых дверей" работает — зайти в автобус сейчас можно только через среднюю или заднюю двери. чтобы не контактировать с водителем. На самом же автовокзале люди держатся небольшими группами. Причем каждая соблюдает дистанцию относительно соседей.

Dmitri Fedotkin

В магазинах днем совсем пусто — то ли из-за разгара рабочего дня, то ли из-за разгара пандемии. В любом случае, с соблюдением дистанции проблем нет.

Dmitri Fedotkin

Dmitri Fedotkin

В поликлинике принимаются достаточно жесткие меры. В регистратуре выдаются маски, просят обработать руки. Далее в коридоре стоит целый блок-пост из сотрудников больницы — пропускают только по одному, без сопровождающих. Больного просят обработать руки, а тех, кто пришел вместе с ним, просят подождать на улице. Даже стулья перемотаны специальными лентами через один — хотя в больнице и так немноголюдно.

Dmitri Fedotkin

После разговора с несколькими прохожими создается впечатление, что сами люди не верят в коронавирус и его угрозу. Видимо, устали уже бояться.

Сергей Иванов, руководитель детского футбольного клуба, заболевания не боится и знает, что делать в случае, если все-таки будет поставлен такой диагноз.

""Просто делаю то, о чем пишут и писали - дезинфицирующие средства, избегание близких контактов в общественных местах. Такое количество заболевших в городе не критично, но заставляет задуматься многих."

Владислав Наумов, предприниматель:

"Не боюсь. Но опасаюсь. Моя работа связана с интернетом, поэтому я более спокоен. Но когда идешь, например, в магазин, приходится соблюдать рекомендации - руки обработать. лишний раз пропустить кого-то, дистанцию соблюдать. Количество заболевших, в принципе, не критичное. Заболели, в основном, шахтеры, учителя и их родственники. Медицина и полиция сработали оперативно, все это ограничили. Так что переживать не стоит".