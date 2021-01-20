ФОТО И ВИДЕО | Коалиционные переговоры: изменения политики в области гражданства не будет

Вечером на пресс-конференции представители партий (председатель Партии реформ Кая Каллас и член руководства Центристской партии Майлис Репс) подвели итоги переговорного дня.

Каллас подчеркнула, что необходимо создать условия для сохранения производства и хороших условий жизни на селе. Важно, чтобы во всех уголках Эстонии был быстрый интернет, этим будут заниматься. Второй проблемой она считает свободный доступ предприятий к капиталу. Здесь тоже будут предложены дополнительные меры (кредитования и др.). Коалиция будет бороться за равную поддержку крестьян.

Репс также отметила важность сбалансированного развития регионов и поддержки предпринимательства.

Каллас сообщила, что изменений политики в области гражданства не будет. Цель обеих сторон переговоров состоит в том, чтобы число граждан Эстонии росло. Поскольку здесь большое значение имеет языковые требования, то партии договорились сохранить все возможности для обучения эстонскому, чтобы сдача экзамена не была проблемой при получении гражданства.

"Дискуссия по гражданству была необходима, потому что мы выяснили, какие у обеих партий ожидания, какие есть препятствия и куда мы двигаемся", - прокомментировала эту тему Репс.

Лидер реформистов отметила важность привлечения живущих за рубежом эстонцев, чтобы они не теряли связей с Эстонией и своими корнями.

Каллас сообщила, что стороны договорились о том, что в Эстонии будет под равной защитой все модели семьи, по этому поводу будут искать в Рийгикогу консенсус. Понятие брака меняться не будет, но различные семьи должны иметь равные права. "Мы ищем межпартийный консенсус, чтобы наступил мир, и мы не должны были больше заниматься этими темами".

Стороны коснулись политики в области занятости. Каллас отметила, что в одних регионах ощущается дефицит рабочей силы, а в других — нехватка работы. Но что касается того Закона об иностранцах, который находится в Рийгикогу, то его продвигать не будут. В целом правила привлечения рабочей силы в нуждающиеся в ней сектора важно сделать более гибкими.