ФОТО И ВИДЕО | Ко второй волне коронавируса готовы: на складах хранятся миллионы средств личной защиты

Упомянутый заказ Ааб сделал в марте, когда государство обнаружило, что средств личной защиты в стране не хватает. Ааб, который был назначен ответственным за запасы средств защиты, заключил крупный договор с китайской компанией Jiangxi Shunkang Pharmaceutical Group Co, сумма сделки составила 10,5 млн евро.

Заказано товара было столько, чтобы его хватило всей стране в кризисное время на целый месяц. В середине июля последняя партия этого заказа добралась до Эстонии.

Советник по коммуникациям Министерства финансов Михкель Лендок пояснил, что запас средств личной защиты сделан исходя из сценария A3, то есть из ситуации, когда на 100 000 жителей в течение двух недель появится 125-150 пациентов. По его словам, сценарий А3 предполагает запасы в три раза большие, чем была в них потребность в апреле.

Сегодня Яак Ааб продемонстрировал часть сделанных запасов, размещенных на одном из складов.