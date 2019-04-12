ФОТО И ВИДЕО: Кина не будет! "Раху": хроника уничтожения

Утром пятницы корреспондент Delfi очутилась в районе бывшего кинотеатра ”Раху” и засняла работы по его сносу.
Как видно на фото и видео, примерно половина здания уже снесена, по левой части остались голые стены. На месте работает экскаватор и прочая тяжелая техника. В момент съемки с левой части здания клубилась строительная пыль — подойти туда было трудно.
Смотрите фото и видео!
Наш портал активно освещает тему сноса этого бывшего кино.
Давайте вспомним последние новости и проследим, как быстро это происходит. Ведь ломать, говорят, не стоить.
20 марта 2019 года: Началась подготовка к сносу бывшего кино ”Раху”. Здание было построено в 1956 году
Расположенное в Копли, рядом с автобусной остановкой "Малева" здание использовалось в последние годы лишь частично — большая часть помещений, в том числе кинозал, пустовала. Теперь принято решение снести амортизированное здание и построить на его месте небольшой торговый центр, в котором найдется место для магазина Maxima и аптеки. Согласно имеющейся информации, владелец недвижимости намерен продолжить сотрудничество и с казино.
15 января 2019 года: В ходе подготовки к сносу бывшего кинотеатра Раху в Таллинне спасена знаменитая фреска
Благодаря участию студентов Таллиннской Академии Художеств удалось спасти большое панно "Утро" известной эстонской художницы Долорес Хоффманн.
В 1963 году совсем еще юная Долорес Хоффманн, ставшая впоследствии видным эстонским преподавателем, художником-монументалистом и автором потрясающих витражей, представила в качестве дипломной работы в Таллиннской Академии Художеств панно в виде гигантской фрески под названием ”Утро”.
Смотрите видео с историческими кадрами того, как строился и работал кинотеатр "Раху":