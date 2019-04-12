ФОТО И ВИДЕО: Кина не будет! "Раху": хроника уничтожения

Как видно на фото и видео, примерно половина здания уже снесена, по левой части остались голые стены. На месте работает экскаватор и прочая тяжелая техника. В момент съемки с левой части здания клубилась строительная пыль — подойти туда было трудно.

Смотрите фото и видео!











Наш портал активно освещает тему сноса этого бывшего кино.

Давайте вспомним последние новости и проследим, как быстро это происходит. Ведь ломать, говорят, не стоить.

20 марта 2019 года: Началась подготовка к сносу бывшего кино ”Раху”. Здание было построено в 1956 году









Расположенное в Копли, рядом с автобусной остановкой "Малева" здание использовалось в последние годы лишь частично — большая часть помещений, в том числе кинозал, пустовала. Теперь принято решение снести амортизированное здание и построить на его месте небольшой торговый центр, в котором найдется место для магазина Maxima и аптеки. Согласно имеющейся информации, владелец недвижимости намерен продолжить сотрудничество и с казино.

15 января 2019 года: В ходе подготовки к сносу бывшего кинотеатра Раху в Таллинне спасена знаменитая фреска