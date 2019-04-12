ФОТО И ВИДЕО: Керсти Кальюлайд вызвала руководителей парламентских фракций в Кадриорг. С кем и о чем говорили? Умерла ли надежда у реформистов?

В 9 часов началсь встреча с руководством фракции EKRE, на 09:45 запланирована — с руководством фракции Центристской партии, в 10:30 — с руководством фракции Isamaa, в 11:15 — с руководством фракции СДПЭ и в 12 часов — с руководством фракции Партии реформ.

Ранее Кальюлайд предложила создать правительство Кае Каллас, которая приняла предложение и выступит перед Рийгикогу в понедельник.

При этом ясно, что в сторону коалиции движутся центристы, отечественники и EKRE, которые на этой недели подписали и коалиционный договор.

По окончании встречи Мартин Хельме дал прессе интервью. Он поведал, что с президентом говорили о больших островах, обсуждали внутреннюю политику, а также рассуждали о крупных инфраструктурных проектах: что и куда можно инвестировать.

Также и просто знакомились с новыми министрами.

На встрече также присутствовала и центристка Кадри Симсон. По ее словам, президент желала знать, у кого могла бы быть в Рийгикогу поддержка на должность премьера.

”Президент предложила новые вызовы, и некоторые из них связаны с наше внешней политикой”, — поведала политик.