12.04.2019, 09:43

ФОТО И ВИДЕО: Керсти Кальюлайд вызвала руководителей парламентских фракций в Кадриорг. С кем и о чем говорили? Умерла ли надежда у реформистов?

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дополнено в 17:12
rus.delfi.ee
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President kutsus riigikogu fraktsioonide juhtkonnad Kadriorgu poliitilist olukorda arutama. Foto: Tiit Blaat

Сегодня утром президент Керсти Кальюлайд вызвала руководителей парламентских фракций в Кадриорг для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.

В 9 часов началсь встреча с руководством фракции EKRE, на 09:45 запланирована — с руководством фракции Центристской партии, в 10:30 — с руководством фракции Isamaa, в 11:15 — с руководством фракции СДПЭ и в 12 часов — с руководством фракции Партии реформ.

Ранее Кальюлайд предложила создать правительство Кае Каллас, которая приняла предложение и выступит перед Рийгикогу в понедельник.

При этом ясно, что в сторону коалиции движутся центристы, отечественники и EKRE, которые на этой недели подписали и коалиционный договор.

По окончании встречи Мартин Хельме дал прессе интервью. Он поведал, что с президентом говорили о больших островах, обсуждали внутреннюю политику, а также рассуждали о крупных инфраструктурных проектах: что и куда можно инвестировать.

Также и просто знакомились с новыми министрами.

На встрече также присутствовала и центристка Кадри Симсон. По ее словам, президент желала знать, у кого могла бы быть в Рийгикогу поддержка на должность премьера.

”Президент предложила новые вызовы, и некоторые из них связаны с наше внешней политикой”, — поведала политик.

Генсек ”Отечества” Прийт Сибуль сказал, что президент пожелала сама больше говорить о многих проблемах, нежели задавать вопросы. ”Быть может, оттого, что мы одинаково видим Эстонию”.

По словам Каи Каллас, также присутствовавшей на встрече, речь шла о политической ситуации, о том, как поддержать имидж Эстонии за рубежом.

”У президента были разные мысли ввиду сложившейся ситуации, отталкиваясь от которых мы могли бы сформировать правительство”, — поведала Каллас.

На вопрос о том, оптимистичны ли реформисты в плане создания коалиция, Каллас заверила, что да. ”Мы в любом случае раньше или позже сформируем это правительство. Мы вырабатываем принцип, и в понедельник придем к Рийгикогу на голосование. Посмотрим, что будет далее”, — ответила Кая Каллас.


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